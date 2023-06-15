農委會說明，從穩定人力供給、引進新型農機設備與調整產銷管理工序示範、推動機械耕作與農事服務團三大策略作為舒緩產業人力需求。自2017年起先試辦本國農業人力團，未來亦將針對人力團導入共用性小型省工省力機具設備，加強輔導各人力團申請成為外展農務機構，僱用移工進行整體人力調度，提升作業效率並做為省工省力農事操作示範。

農委會補充說明，該會為爭取農業移工導入新進人力，2019年起陸續獲同意試辦畜牧、外展農務（由機構僱用調派）、養殖漁業、農糧、禽畜糞堆肥等產業，由800名開始試辦，逐步調增至2022年8月之6千名，本次再提高至1.2萬名；且原本外、勞核配比為35％，考量多數農場規模小、員工少，致可申請移工人數亦少，尤其家戶農場更難以聘僱，爰本次針對小型農場核配比提高至1:1，且勞、農保人數可併計本勞人數，適用1:1之移工人數最高聘僱10人。

農委會特別補充，產業除新增林業，農糧產業原僅開放蘭花（需0.5公頃）、蔬菜（需2公頃，其中溫網室需1公頃）及食用菇蕈（需0.6公頃或每期生產27萬包以上），本次檢討整併並調整為花卉（0.5公頃）、種苗（水稻育苗以外0.5公頃、水稻育苗3公頃）、果樹（2公頃）、雜糧（10公頃）、特作（2公頃）、設施農業（0.5公頃或22.5萬包），蔬菜亦降至1公頃。