國民黨總統參選人侯友宜今晚先後參加台北市保全商業同業公會及嘉義同鄉會會長聯誼會活動，數百位業者代表及嘉義鄉親熱情相挺，高喊凍蒜。侯友宜致詞時強調，兩岸要降低衝突，需透過對話外，也表示別人怎麼批評、抹黑、造謠，「我都毫無懼怕」。

侯友宜在致詞時表示，他在新北市服務做了13年，看到台灣的變化，讓他非常擔憂，這個變化讓台灣在國際安全上扮演一個關鍵角色，台灣剛好是印太平洋連線第一島鏈，最關鍵的位置，兩岸之間必須穩定，讓國際情勢能夠穩定，如果台灣有事，世界必有事。

侯友宜指出，台灣必須更積極面對挑戰，台灣是民主自由的國家，在深化過程中，與大陸對話如何降低衝突，一定要讓自己本身具有一定的國防自衛能力，包括國防軍隊外，還有全民國防，這就與保全業息息相關，如何提升自我防衛能力，讓對台灣有敵意的，不敢輕易發動戰爭。

侯友宜認為，兩岸要降低衝突，一定要對話取代對立，和解化解更多的衝突，應該用這個態度去積極面對；兩岸之間不能像現在執政黨，8年都不對話，這對台灣非常危險，不要老是講意識形態，要講台灣共好，台灣要一起好，不分藍綠、你我、族群，唯有中華民國強大，才能走下去。

侯友宜在嘉義同鄉會會長聯誼時強調，嘉義人的精神就是「實實在在」，當國家有難絕對會挺身而出，不畏風雨出來承擔，「即便現在面對許多抹黑、造謠，我都會挺過去，我出來選舉的目的，就是不要讓台灣繼續撕裂，讓我們一起以團結共好的精神，取代對立跟衝突，讓台灣永續走下去」。