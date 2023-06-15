星座專家唐綺陽時常在社群上以星象角度和網友們分享未來運勢，此前才在臉書上發文，稱「這類本不見光之事」的爆發將會延續到2026年2月。誰料，近期便發生許傑輝遭捲入「性騷」的風波，並因此退圈，讓網友忍不住驚呼連連。

「國師」唐綺陽11日在臉書上發文，以「星象角度」解析近期鬧的滿城風雨的議題，舉凡「性騷、性侵」這類見不得光的事都將被連環爆出，認為「惡有惡報」，且相關報應會一直延續到2026年。誰料，近期許傑輝的「性騷」風波持續延燒，包括黃云歆、小嫻、短今以及一位名為KIKI的女學員都出面發聲。讓網友們忍不住認為該則貼文是「神預言」。

唐綺陽今(15)日在於臉書上更新貼文，指出最近聽見不少「老師，這一波也太可怕了」、「可以講些好消息嗎…..」、「什麼時候才會停？」的言論，認為近期「固定能量」的宣洩，雖然對與當事人來說是「重生過程」，但暗夜的醜陋一旦被攤在陽光下，就是這麼令人不適、情緒崩潰，「但除了醜事，固定能量也有好事的。」

唐綺陽也於文中分享「最近傳出4個孩子，在哥倫比亞叢林獨自待上40天，最後全數獲救」的好消息，認為世界還是有正能量的，希望粉絲能能好好感受到「小確幸」的生活。而相關貼文PO出後，除了有不少粉絲紛紛守在唐綺陽的直播中，聽她分享「好消息」，還有不少網友紛紛留言：「各行各業的垃圾都必須炎上，願受害的人得到勇敢的力量」、「感恩老師，希望正能量快來平息負能量。」

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