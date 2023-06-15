為提供保戶創新快速的金融科技服務，南山人壽善用數位工具，不斷提升保戶體驗，除參與壽險公會推動「理賠聯盟鏈2.0」外，也獲主管機關核准試辦MID(Mobile ID)行動身分識別技術，線上數位身分驗證可簡化理賠申請程序，再搭配「保險理賠醫起通」服務，保戶申請理賠可線上「一鍵搞定」，提供更便捷的數位體驗。

在理賠聯盟鏈1.0 階段，區塊鏈技術成熟，南山人壽是首批加入壽險公會籌組的聯盟鏈小組成員，保戶只需要向一家保險公司申請，即能享有「單一申請文件互通」的一站式理賠服務，不用再為申請保險理賠奔波於各家保險公司；理賠聯盟鏈2.0理賠再進化，業務同仁協助保戶申辦理賠時，透過南山人壽的理賠通，結合MID身分驗證識別技術，免在平板電腦上簽名，也免檢附紙本同意書等程序，理賠更便利。

「理賠是保險公司保戶服務最關鍵的一哩路」；南山人壽從保戶角度思考，不只考量理賠當下，更往前、往後延伸，預見保戶需求設計貼心且與眾不同的理賠服務。

南山人壽觀察，當保戶生病或受傷時，最想了解有多少醫療保障，因此，南山人壽提供「線上理賠試算」服務，只要透過南山人壽的保戶園地及APP，就可進行試算，同時也設計人體器官位置圖，保戶只要點一下部位，就會自動顯示該部位常見的手術項目，如：眼睛有「人工水晶體植入術」，即可依客戶的保障試算出住院可理賠金額或門診手術可理賠金額，方便客戶事先進行醫療的安排。

過去保戶出院後才給付理賠保險金，南山人壽於106年即與全台許多醫院合作，提供保險金扣扺醫療費用服務，保戶透過南山人壽 APP就可進行「保險金扣扺醫療費用服務」申請，南山人壽依保戶需求指派服務人員關心，並核算可扣抵的保險金額，保戶出院完成結帳，醫院即時將診斷證明、醫療費用明細等資訊透過電子交換系統直接傳送，直接以保險金扣抵醫療費用，出院當下即完成理賠，顛覆了傳統理賠流程。

南山人壽近年將人工智慧導入理賠程序中，運用AI智能辨識技術，讓電腦判斷疾病、手術名稱，透過科技代替人工輸入與判斷，更精準快速的完成理賠，未來仍將持續擴大AI辨識應用範圍，朝數位智能理賠服務邁進。

南山人壽的理賠創新，是為了提供保戶更好的服務體驗，讓保戶在不幸遭逢事故時，能快速獲得理賠，及時解決燃眉之急。

另外，由於高齡化、少子化以及疫情的衝擊，國人對健康的意識抬頭，南山人壽將保險價值從事後理賠走向事前預防，攜手異業夥伴串聯科技、健管服務、醫療、照護等，打造「健康守護圈」，例如，當保戶因失能有照顧需求，可透過長照平台媒合居家或臨時看護；保戶罹患癌症時，提供心理衛健，癌後飲食營養的專屬關懷包，南山人壽希望在保戶治療與復原歷程中，給與保戶陪伴與支持。透過用心及與眾不同的服務提供多一哩路的關懷與協助。