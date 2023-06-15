英國金融時報14日報導，上述11項專案中，其中一項是針對聚焦聯網汽車、自動駕駛的安全性，打造高度安全架構。美國晶片製造商英特爾、日本汽車零部件供應商電裝，以及全球第四大車廠Stellantis都是該專案的合作夥伴。

該專案統籌人Thanassis Giannetsos表示，華為擁有「專業知識」來支持夥伴們為未來自動駕駛建立方法論的目標。大家知道一些公司及其客戶可能擔心華為參與，但這已在提案階段就討論過了。

另外，華為提供基礎設施設備及AI平台給歐盟支持的多個研究專案，其中包括量子感測、連線及自動駕駛架構。一些分析師示警，華為參與其中可能會破壞歐盟內部的數據安全，以及歐盟自主發展關鍵技術基礎設施的雄心。

華為表示，自2007年以來，已參與歐盟旗艦研發架構內的30多項專案。華為強調，國際合作至關重要，且華為參與「展望歐洲」是由歐盟選定的不同專家小組獨立評估，並且批准。