今年VivaTech 2023由國科會主委吳政忠指派，再次由國科會產學處許增如處長擔任臺灣代表團團長，攜手數位發展部及經濟部，邀集27家新創團隊共組臺灣代表團前往VivaTech。許增如處長表示，在法國總統馬克宏積極推動法國創新創業政策氛圍下，法國已經成為歐洲第三大新創國，並以扶植新創獨角獸作為法國經濟與社會的新動能。臺灣在握有科技全球產業及科技人才雙重優勢下，國科會積極協助臺灣科技新創與國際接軌，讓臺灣用創新科技成為全球產業的合作夥伴。同時，她也期許團隊能夠在會展期間，與法國新創生態系有更深入的交流，爭取更多國際鏈結商機。

VivaTech每年邀請全球具代表性的科技公司於展會期間辦理出題競賽，吸引全球數千家新創參與。今年大會在12個主題下規劃近30場競賽供各界角逐，臺灣新創團隊必須取得大會任一競賽的初選資格，方能成為臺灣代表團的一員。今年共有9支團隊闖入大會兩個總決賽，在全球新創競賽總決賽的入圍數更是創下領先各國，位居第一的佳績。

14日的全球新創競賽(Coup de Coeur)總決賽共計8家團隊入圍，包括鎮鑫科技、奎景運算科技(Avalanche Computing Taiwan Inc.)、BeautyFact、鉅怡智慧、鴻辰通訊、主張數據、鉅田潔淨技術以及鴻躉，最終由鉅怡智慧、主張數據以及奎景運算科技贏得全球最佳新創獎殊榮。同時，鴻躉也入圍15日的能源總決賽(TotalEnergies On)，這也是臺灣團隊首度入圍的競賽項目。

鴻躉此次同時入圍兩項競賽的總決賽，特別是在對環保淨零意識最為重視的歐洲，能入圍能源競賽，格具意義。鴻躉研發獨步全球的光電板拆解技術，透過AI辨識多種光電板，並藉由智慧偵測、學習光電板的不同尺寸形狀，運算出最佳拆解方式，全程不用水、不加熱、不產生化學反應，打破人工或簡單機器拆解的限制，並可達100%完全拆分回收，也高於歐盟「廢電機電子設備指令」(WEEE)規定每片太陽能板須有8成回收率之要求。

鉅怡智慧已經連續兩年獲得全球最佳新創獎殊榮，透過其AI影像式生理資訊量測軟體FaceHeart Vitals，將平板、手機的攝影鏡頭對準人臉拍攝，便可以連續性地量測生理訊號，取代傳統的心律監控產品；主張數據推出的Capture APP可視為Web 3.0中的Instagram+ Shutterstock。Capture 除了允許使用者在App中轉移照片的所有權，同時也在區塊鏈上保留所有歷史紀錄(產生CAI標記)，更因為區塊鏈的特性，不像傳統EXIF資訊能輕易被修改，擁有極高可信度。奎景運算科技用平行化技術實現AI for All願景，於多個GPU之間建立加速平行化的模組，讓不同GPU之間交互運算，並且改良傳統演算法的運算方法，模型訓練運算速度可達到以往7倍的同時，也降低40％以上的人力及研發成本。