【立綱氣象報報】鋒面北抬 周五至周六局部陣雨明顯

受到鋒面雲系影響，南台灣仍有顯著降雨，預估明、後天（6/16、6/17）鋒面北移，中南部和午後的北部都有機會出現豪雨，下周日（6/18）鋒面逐漸遠離，一直到端午連續假期都受西南風影響，迎風面降雨較多，北台灣局部地區高溫上看36度，台東、東南部恐出現焚風。

氣象局資料顯示，明日各地高溫約27到30度，由於滯留鋒面北移，又加上西南風增強，天氣較不穩定，中南部有陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨，各地要提防短延時強降雨，局部地區的降雨強度可能達到大雨等級，尤其中南部和午後北部恐有豪雨。

周五、周六（6/16、6/17）局部陣雨明顯，下周日（6/18）鋒面逐漸遠去。（圖／氣象局提供）

氣象主播戴立綱指出，周五、周六（6/16、6/17）局部陣雨明顯，近海的雷雨區風浪尤其強勁，可能有8級陣風，低漥地區更可能淹水，下周日（6/18）太平洋高壓勢力伸展，鋒面遠離，天氣普遍雨後多雲，不過仍有午後陣雨。

而這波鋒面比預期的移動還快，下周日起到下周六（6/18~6/24）端午連假，天氣大多都受到西南風影響，迎風面降雨明顯，其他地區則有局部降雨。值得注意的是，下周整體溫度較高，北台灣可達34度，局部地區甚至上看36度，台東、東南部將有焚風。