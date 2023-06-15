新北市某私立幼兒園涉嫌餵藥案至今未明朗，且出現一名驗陰性的孩子卻出現苯二氮平類（BZD）29ng，一名毒理學背景網紅疾呼「應該要零檢出」。衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長林慶豐表示，今天晚上做出決議，將委外進行質譜分析確認試驗，所有檢驗費用都由衛福部來支應，待家長同意後明天送醫，結果最快一周後會出爐。

林慶豐表示，因為檢驗巴比妥鹽、BZD陰性的孩子，體內的苯二氮平類29ng，比起其他孩子只有1零檢出高，為彌平家長擔心，因此最後決定將委外送往立人檢驗所，以液相層析質譜儀(LC-MS)檢驗，可以排除「干擾因素」。孩子們的尿液檢體都妥善保存在零下20度冰箱，可進行後續的確認試驗。

台北醫院副院長郭憲華表示，檢驗費用大約1千出頭，衛福部都會全數埋單，等待家長同意後，明天就可以送往立人檢驗所，通常一到三周檢驗結果會出爐，但已要求加速，應可於一周內就有答案。

林慶豐也說，今天這名一名驗出苯二氮平類（BZD）29ng的孩子後，衛福部提供的諮商電話聯繫（02-22765566#2536）突然被打爆，目前已經加開四線來緊急處理。