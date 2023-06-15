高雄捷運延伸屏東計畫，傳出東港段路線將行經東港高中風雨球場、沿學校圍牆採高架立柱，對此，有民眾質疑學區遭破壞。（謝佳潾攝）

高雄捷運延伸屏東計畫，傳出東港段路線將行經東港高中風雨球場、沿學校圍牆採高架立柱，對此，有民眾質疑學區遭破壞。（謝佳潾攝）

高捷延伸屏東新園、東港至林邊計畫，傳出東港路段將行經東港高中風雨球場，在地方掀起熱議，縣府有意沿學校後門圍牆採高架立柱，直接進入東港轉運站，對此，有民眾質疑學區遭破壞，連東港鎮長黃禎祥也認為不妥，而縣府交旅處強調，目前仍處可行性評估，尚未定案。

針對高雄捷運延伸屏東計畫，新園、東港及林邊等3鄉鎮居民都非常關心，尤其是路線如何走，而近日傳出東港段要沿東港高中圍牆採高架立柱行經校內風雨球場，在地方掀起熱議，有人認為鄰近市中心很方便，但也有民眾質疑，「這不會破壞學區嗎」？

有家長認為，除了工程黑暗期會影響學生學習環境外，完工後捷運在那邊跑來跑去，也會讓學生的上課品質變很差，而且圍牆就緊貼著高中部教學區，感覺教室會離軌道很近，這絕對會對教學環境產生負面影響。

還有家長說，近年東港高中的留縣升學成績不錯，有考慮之後也建議孩子留在東港高中就讀就好，但若高捷路線真的要行經學校的話，確實會擔心學校的環境品質遭破壞，屆時得好好考慮還要不要留下來讀書。

東港鎮長黃禎祥也表示，這條路線行經學區確實有點不妥，希望縣府能提供其他路線方案，讓民眾參考並給意見。

對此，屏縣府交旅處長黃國維指出，目前計畫的路線是沿東港高中後門圍牆採高架立柱，直接進入東港轉運站，而因採高架型式所以會進到校園立柱，不過施工期間會以最完善的隔音、防震設備降低對校園的影響。

他說，有民眾建議走屏縣道187線，也就是行經輔英醫院最熱鬧的中山路街道，但這條路不寬，若真的要走這條路，勢必要拆民宅，縣府希望以公有地為主，降低對民眾的影響，而東港高中後門的成功路段一帶正巧很多公有路，以目前來說是最適合的。

但他也坦言，經詢問東港高中後，校方意願不高，而目前都還在可行性評估中，路線並未正式定案，而且可行性評估有3階段，現在處於第1階段，後續將持續舉辦公聽會，聽取民眾意見。