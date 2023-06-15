今年國慶煙火將在台中市梧棲漁港施放，今市政總質詢，議員謝家宜等人聯合質詢，要求市府團隊盡快做好整體活動藍圖，將人潮留宿台中促進經濟，並未雨綢繆做好交通規畫。

台中市議員謝家宜、陳雅惠、張芬郁、陳俞融、陳淑華、蕭隆澤聯合質詢，希望盧市府把握睽違9年的國慶煙火，創造台中經濟發展。謝家宜要求市府團隊評估國慶煙火可吸引多少人潮，即早研議交通接駁、旅宿量能、觀光行銷和預算規模，也要求觀旅局的旅遊資訊必須更新。

陳雅惠說，晚上看煙火，白天玩什麼？希望觀旅局藉由國慶煙火施放的難得機會，加強行銷台中景點，推動城市行銷，展現地方魅力，吸引更多遊客來台中觀光消費，至少要把旅客留在台中過夜一天，促進經濟。有關交通疏導希望未雨綢繆，妥善規善，避免交通大打結，造成民怨，影響遊客對台中城市印象。

張芬郁、陳淑華也指出，交通部觀光局統計去年到台中市觀光遊憩28處據點的人次，達4775萬7972人次，成績傲人，但觀光旅館住宿旅客的人數，去年台中市46萬9031人，比前一年（110年）只增加7萬9707人，高雄市有113萬2192人，比去年增加了26萬0481人，她要求市府把握國慶煙火把人潮留下來。

市長盧秀燕表示，中央和台中已開過籌備會，上月底才得知消息，整體規劃還無法全盤擬定；觀旅局長陳美秀則預估國慶煙火可吸引100萬人潮，已有業者探詢提出行銷要求。