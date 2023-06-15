前總統馬英九近期有意邀請大陸學生訪問台灣，但遭陸委會阻攔，甚至有媒體指控是「黨委選的政治學生」，引發社會討論兩岸交流議題。前立委郭正亮今(15日)指出，蔡英文就是「老頑固、死愛面子」拉不下臉解決她推翻九二共識後，所造成的兩岸僵局；他也指控，阻攔馬辦的決策者就是國安會、就是蔡英文。

郭正亮今在直播節目《觀點│亮劍台灣》中，引述政大外交系主任盧業中的文章，指出美國不希望台灣成為美中互動變數，美中雖在競爭，但希望兩岸能夠有建設性的對話，但目前頻率不如預期，文中分析美國在臺協會(AIT)處長孫曉雅近期談話，稱她鼓勵兩岸對話、不介入台灣大選，讓抗中不要成為大選的議題。

郭正亮表示，今年再搞抗中，民進黨一定吃大虧，因為美國會認為民進黨對於兩岸交流的基調掌握得不准，今年主題應該是「回歸理性、降溫，台灣不要成為美中關係的變數」，候選人也要展現出能力，像美國證明兩岸能夠對話交流。

郭正亮直言，這個考題對民進黨候選人賴清德不利，但不是他造成的，「是蔡英文造成的！蔡英文就是個老頑固、死愛面子，對於她推翻九二共識之後，造成兩岸無法對話交流的狀況，她扯不下這個臉阿」。

郭正亮也說，前總統馬英九先前訪問中國大陸，還在大陸說出一中各表跟中華民國，「她(蔡英文)就是吃飛醋」，所以馬英九現在要邀請陸生訪台，蔡英文才會拒絕。他也說，就是蔡英文搞錯方向，造成兩岸的僵局，又拉不下臉解決。

對於近期馬辦邀請陸生訪台受阻，還遭媒體指控是政治學生，郭正亮酸說，賴清德對於此事「有苦難言」，且他了解的陸委會主委邱太三也不是這種人、絕不是邱做的決策，「保證是國安會做的決策，也就是蔡英文做的決策」，蔡英文就是不樂見馬英九出風頭，上次蔡英文訪美時，馬英九訪陸還說出一中各表、中華民國，就讓蔡英文記恨到今天，藉機報仇。