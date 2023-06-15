鄭文燦在會中責請農委會、行政院消保處等相關單位，密切監控端午應節商品，以及各類農漁畜產品等重要民生物資之市場供需狀況，強化價量預警及產銷調度，確保供應充足、價格合理；除指示物價聯合稽查小組嚴密監控產品價格上漲的合理性，針對可能涉有囤積、哄抬物價或聯合漲價業者，應不定期啟動稽查，以保障消費者權益，亦請衛福部食藥署加強稽查，把關食品安全，讓國人安心歡度端午。粽子為端午節主要應節食品之一，節前糯米、豬肉、鴨蛋、香菇、花生、乾魷魚、蝦米等需求將大幅增加，為確保相關食材供應充裕，農委會已盤點應節農產品供給，加強市場調配、增加供應量，滿足消費需求。為維持農產品價格穩定，鄭文燦請農委會密切監控批發市場行情變動，適時搭配多元產銷調配措施，確保端午節前市場供貨無虞、價格合理。尤其是國人關心的豬肉，請維持國內毛豬拍賣價格於合理區間，並搭配進口冷凍豬肉調節國內市場供需。行政院消保處蒐集今年四大賣場與四大超商之粽子型錄，並檢視五大電商平台粽子價格，針對民眾較常購買傳統粽子進行價格比較，約有3成8粽子價格持平或下跌；另雖有6成2粽子價格上漲，不過在價格上漲的品項當中，有93.5％的漲幅在2成以下。行政院說，本年度粽子供應量充足，惟受食材、人力、物流宅配等相關成本上升影響，粽子價格略為調漲。

針對國人關心的雞蛋，行政院說，目前傳統市場、早餐店及餐廳蛋品供應充足、價格恢復正常，超市與量販店的平價洗選蛋亦可充分供應消費需求。白肉雞部分，農委會已協調加工及進口業者增加進口量，目前已較去年增加17.5％。至於毛豬，預估6月國內可供應50.1萬頭，並與進口冷凍豬肉互補調節，穩定供應國內需求。為持續強化畜禽產品供應韌性，鄭文燦責請農委會繼續推動畜禽產品的產銷監控及調度，包括：冷凍庫存及進口調節措施、滾動倉儲與預警機制、穩定原物料進口供應等，強化產銷供需韌性，讓民眾都買得到品質良好、價格合理的畜禽產品。另為避免民眾對於產品漲價或短缺的預期心理，當供應量減少5％以上，即應啟動擴大進口措施，調節及穩定市場供應。

端午節前，民眾對於重要畜禽產品的需求可能增加，為穩定產品價格，保障消費者權益，防止不肖業者趁勢藉機囤積、哄抬商品價格，近來物價聯合稽查小組嚴密監控相關產品價量變化，自3月10日行政院啟動雞蛋應變作為迄今，已進行聯合稽查11次，共稽查26家廠商。鄭文燦並請稽查小組持續關注物價波動情形，分析漲價合理性，若有不合理漲價、聯合壟斷、囤貨圖利等不法哄抬物價疑慮，應即時啟動聯合稽查，從速從嚴查辦，以保障國人消費權益。