台中5億高中生墜樓命案，事發1個多月，其疑點重重持續引社會大眾關注，先有靈媒冰冰小姐透露接收到賴生的託夢，而擔任地獄主宰「酆都大帝」乩身的楊先生表示，日前有所應到，耳邊聽到聲音連說3次「迷幻藥」，並指出死者持拿黑令旗，他也指出，黑令旗可讓死者復仇，輕則干擾、侵體，重則索命，並向凶手喊話「現在加害者認罪也來不及了。」

日前曾有靈媒冰冰小姐在節目中指出，賴生曾向她託夢，並澄清自己「異性戀」，且表示這事件「預謀很久，非臨時起意」，而自己是在突然的狀態下離開，雖然，她在13日做出最後一次的聲明，疑因她的言論遭網友質疑、撻伐，因此，她表示「以後不會就此事件再發表任何言論」並說出之前的言論都是精神分裂神智不清所說出的。

不過，據《三立新聞網》報導，有名擔任地獄主宰「酆都大帝」的乩身楊先生，他提到在9日晚間11點38分許，看到5億高中生的新聞報導時，突然有所感應，耳邊也傳來清楚的聲音講了3次「迷幻藥」，由於聲音太過清晰，讓他嚇了一跳，認為賴生真的是含冤而死，且要拿黑令旗討公道，因此將所聞在網路上撰寫發文，也指出「冥冥中的討報時間到了」。

楊先生說明，黑令旗是陰魂討報中最嚴厲者，不但可以干擾，亦可侵體，嚴重者可以索命，且時限可以從討報生效日起，一輩子如影隨形，伺機討報。

對於宜蘭東嶽仁聖大帝賦與黑令旗，楊先生解釋，酆都大帝、東嶽大帝都是冥界最高的主宰者，再加上地藏菩薩同意才會發出黑令旗，「所以一令旗就代表冥界三位上神的旨意了；並指出「加害者認罪已經來不及了」。

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