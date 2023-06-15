任容萱接下防曬品代言。（TRUE TISANE草本體驗提供）

女星任容萱近期接下防曬乳代言，分享保養祕訣，被問到姐姐Selina（任家萱）即將生產，會送給「小腰果」什麼禮物？她直呼自己還沒想好，但很期待寶寶的誕生。

34歲的任容萱提到自己的生活越來越簡單樸素，飲食上也吃得相當簡單，蛋白質、澱粉、蔬菜水果各類均衡，「心態上則是希望維持一種中庸之道，讓自己舒服自在，開心就好。」還說自己相當在意抗老，加上T字部位容易出油，挑選保養品時會注重是否適合膚質，還會隨著四季調整。

任容萱提到最近在籌備下一檔綜藝節目，在做準備和學習，「現在是屬於收心的階段，好好為後面的工作做準備。」還提到未來會有一些突破嘗試要大家可以期待。

至於姐姐Selina目前懷孕6個月，任容萱直說很期待新生命的到來，目前她還沒想好要送什麼「見面禮」，笑稱需要一點時間，也提到金銀花的花語「它代表著真誠奉獻的愛，就像我們家人對小腰果滿滿的愛，也給了我一些靈感。」