中央銀行15日報告指出，國際上「去美元化」聲浪似有增溫跡象，部分國家進行貿易刻意避開用美元交割清算，「但其經濟或貿易規模仍有限」，仍相信在可預見未來，美元仍將維持最主要國際貨幣的地位。

央行所指的「部份國家」，從國際經濟情勢推斷，講的就是中國大陸和俄羅斯。歐系銀行15日公布的最新研究報告顯示，俄烏戰爭爆發後的15個月裡，中國大陸和俄羅斯的商品貿易聯繫大幅加強，兩國之間的貿易額相較於戰爭之前增長了36.5％。除了整體貿易額大幅上升，兩國貿易結構上的一些新變化也值得關注，中俄雙方加強戰略性大宗商品和製造業商品的貿易聯繫，刻意規避西方制裁，因應美國將「美元武器化」制裁俄羅斯的作法。

舉例來看，中國大陸的外部能源供應國中，俄羅斯的排名迅速上升，法國外貿銀行統計，截至2023年4月，過去12個月俄羅斯的能源供應占比為17.2％，而2021年時僅為13.3％。中國大陸對俄羅斯還加強了幾種主要製造業商品的出口力度，主要集中在運輸和建築業，而曾經出口規模最大的辦公設備所有減少。

就情勢上，由於中國官方亦有意強化與俄羅斯的雙方關係，外部擔心，中國也會面臨西方制裁加碼或進一步疏遠的風險。外銀研究部門認為，外界恐忽略此部份的影響性，特別是美元忠實支持者。