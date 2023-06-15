新版平均地權條例預計7月上路，大台中不動產開發公會理事長王至亮15日指出，平均地權條例2.0版上路後，預售屋應即起不得轉售，以免造成市場混亂；至於豪宅限貸令也不該「一國多制」，他強調，「我們繳的稅是新台幣，不是辛巴威幣」，既然繳一樣的稅，就要公平，豪宅限貸令基準應該全國一致！

針對預售屋換約問題，大台中不動產開發公會表示，政府原本說溯及既往，現在又說不溯及既往，在不溯及既往的情況下，投資客買的房子將會造成未來房市紛亂不己！王至亮解釋說，建商因應建築成本攀升而調高售價，但投資客先前買的房子比較便宜，手握籌碼多，易造成市場混亂，建議應自平均地權條例2.0版實施日起，預售屋即不得轉售，在交屋後才得以轉售。

此外，公會認為，私法人買屋還需要政府審核，這算是「全世界最奇怪的法令」，國內很多政策抄襲大陸，結果大陸因為打房力道過猛，現在想要搶救都很困難。提醒政府不要步入大陸的後塵，建議政府應回歸憲法，保障人民財產權與買賣權。

至於「豪宅限貸令」，根據央行規定，台北市總價7,000萬元以上、新北市6,000萬元、其他區域4,000萬元以上產品，均屬高價住宅，房貸成數限縮為4成，且無寬限期。王至亮認為，豪宅限貸令不該「一國多制」，豪宅總價基準應該全國一致！

王至亮舉例說，在台中用4,000萬元以上買房，只能貸款4成且無寬限期，利率又高，無異是懲罰，對台商回流也影響很大，「很多台商在海外打拚多年，鮭魚返鄉回台灣，想買大一點的房子卻遇到限貸令，無異是變相的懲罰！」

另外，王至亮認為，政府打炒房，祭出自然人購置第3戶（含）以上購屋貸款最高成數一律降為4成。他建議政府，應視屋況放寬購屋貸款，例如45歲男子，第一戶是祖父留下的50多年的三合院，第二戶是父親留下30多年的舊國宅。

因為前兩戶都沒有電梯，這位男子又買了第三戶18坪、有電梯的大樓小公寓給80多歲父親養老，但第三戶無論新舊，都算是囤房，貸款只能4成，且沒有寬限期，貸款後馬上本利攤還。王至亮強調：「這是百姓基本居住權利，百姓情何以堪？建議5年內買三戶應嚴格限制，超過5年應放寬。」

還有，平均地權條例子法修正案重罰炒房行為，最高可處5,000萬元，且增訂檢舉獎金制度。大台中不動產開發公會憂心忡忡地表示，單一件檢舉獎金最高1,000萬元，政府鼓勵民眾實名檢舉，將淪為「全民皆檢舉達人」；民眾無需認真工作，只要四處實名檢舉，可能一年就有上千萬檢舉獎金，而被檢舉的建商就要被天翻地覆的調查，造成社會亂源與衝突。公會建議，每年檢舉獎金不得超過檢舉人的年收入或平均國民所得，否則不符比例原則。

王至亮說，子法規定預售屋及新建成屋換約，包括本人因非自願離職且逾6個月未就業；本人或其家庭成員罹患重大傷病或特定病症須6個月以上全日照顧等，「這是很不合理的事，要等6個月才能轉賣，但銀行3個月沒繳利息就恐遭拍賣！」建議政府只要有非志願離職證明，或重大傷病證明文件，就可轉賣救急，政府再透過事後稽核制度查核即可。