美國一名警察日前駕駛警車時，在並未執行公務的情況下公然超速，面對另一名警察攔檢，他不僅毫無悔意還直接嗆聲，離譜行徑全由攔檢員警錄下。這名警察後來遭到逮捕、解職並接受內部調查，接下來很可能面臨多項罪名起訴，包括超速、魯莽駕駛（reckless driving）。

美國哥倫比亞廣播公司、《今日美國》報導，此事發生在本月6日中午時分，佛州塞米諾爾郡（Seminole County）一名員警當天在轄內發現一輛休旅車超速行駛，而且還是一輛警車，在速限45哩（將近73公里）的路段以時速80哩（約129公里）飆速，超速將近1倍，車頂警示燈並未打開，代表車上員警並未處於執行公務狀態。塞米諾爾郡位於奧蘭多東北方。

郡警只能重踩油門，以時速90哩（約145公里）超前，終於成功讓超速警車靠邊停下。

超速駕駛警車的警察名叫邵尼（Alexander Shaouni），今年35歲，隸屬奧蘭多警察部門。面對郡警攔檢，身穿警察服裝的邵尼一下車就對郡警大喊：「幹嘛？我正要去上班，你為什麼攔我？」

郡警直接了當回答：「因為你在速限45哩的路段飆到80哩。」

邵尼又說，「我這是要去上班欸」。他還指著自己身上的制服嗆對方「我身上穿的是什麼，你看不出來嗎？」

郡警不甘示弱，立刻要求邵尼出示駕照證件。邵尼秒回「不」悍然拒絕，接著立刻回頭上車揚長而去，還啟動警示燈與警笛。郡警立刻回報所屬單位，並未繼續驅車追趕邵尼。

奧蘭多警察部門週二（13日）聲明，9日接獲塞米諾爾郡警方通報會以刑事罪名控告邵尼，奧蘭多這廂以解除邵尼的警官職務並接受內部調查，但未透露邵尼在奧蘭多警察部門服務資歷。根據郡警逮捕報告，邵尼面臨的罪名包括超速、魯莽駕駛、反抗警察、規避執法並逃逸。警方紀錄顯示，邵尼繳了9000美元（約新台幣27.6萬元）保釋金。