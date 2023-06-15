許多人可能會為了心愛偶像收集許多周邊商品。一位旅宿業者表示，他工作的旅館近日收了一組韓國旅客入住，沒想到退房打掃時，發現房客們竟把多把偶像應援扇亂丟在地上、鞋櫃上，貼文曝光後引發熱議。

一名旅宿業者公開韓國房客退房後的慘狀，表示房務人員很困擾。（翻攝自爆怨公社臉書）

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文，分享房客退房後的慘狀，「笑死，原來韓國人對待偶像的方式就是丟地上」；仔細一看可以發現，房客們除了在桌上留下許多瓶瓶罐罐、紙碗垃圾，房間地板上也是垃圾四散，甚至連偶像應援扇也成為垃圾，而且是每間韓國房客入住的房間都有相同狀況，讓原PO直呼「我們房務人員很困擾」。

韓國房客們準備許多偶像應援扇，卻將這些扇子丟在地上、鞋櫃上。（翻攝自爆怨公社臉書）

對此，許多網友紛紛回應，「不然要供起來吃香？」、「如果是粉絲應該至少會拿來收藏起來吧」、「打卡完了，不重要了」、「激情過後…」、「不然是要開廟供奉起來嗎？」、「以前當過房務，韓國人的房間大部分還挺亂的，當然不是全部啦」。

不過也有人認為，原PO洩漏房客隱私的行為相當不妥，「將房客退宿後的隱私公諸於眾的房務，真不道德！」、「請問在哪間飯店服務講一下，讓網友避雷」、「請問您在哪個飯店工作？一定要避開那個飯店」、「即便客人退房，若沒有破壞或違法疑慮，實在不該這樣，想知道是哪家旅館」。