台灣感染症醫學會與台灣感染管制學會兩大感染醫學會呼籲，即時補給抗生素新藥和專科人力。圖鄭郁蓁攝影

本土第四波新冠肺炎持續延燒，但國內的抗藥性細菌感染威脅卻更大！感染科醫師憂心，一旦確診，同時合併感染抗藥菌住院時間可能延長2至3倍，長庚就有一名50多歲女性確診期間感染「超級細菌」，一度出現敗血症，住院長達一個月才脫險。

台灣感染症醫學會與台灣感染管制學會兩大感染醫學會提出警告，一旦染疫同時合併感染某些抗藥菌，住院時間可能延長2至3倍。

衛生福利部疾病管制署署長莊人祥表示，全球抗生素抗藥性問題嚴峻，感染抗藥性細菌不僅會拖長病程，更可能造成全球失能、照護安全，甚至經濟成本危機。而醫療院所及病患，未適當使用抗生素，正是造成抗生素抗藥性細菌遽增的原因。

林口長庚醫院兒童感染科教授邱政洵近期收治一名51歲婦女，因為發燒、咳嗽、身體疼痛住院，確診新冠肺炎，沒想到治療期間又感染「超級細菌」，先後檢出綠膿桿菌以及克雷伯氏肺炎菌（KP菌），一度出現敗血症、腎功能低下等，經更換抗生素治療後住院超過1個月才脫險。

邱政洵教授指出，若放任細菌抗藥性的盛行率持續惡化，估計到西元2050年，全球每年將有1千萬人死於抗藥性病原感染，相當全年因為癌症死亡的人數；台灣屆時每年也估計將有超過3.3萬人因此喪命，相當於2021年肺癌、肝癌、腸癌、乳癌、攝護腺癌與口腔癌等前6大致命癌症所造成的死亡總和，是肺癌死亡人數的3倍以上。

以該名婦人個案為例，邱政洵說，就醫時經X光檢查顯示雙側肺浸潤，住院期間因呼吸窘迫持續惡化、轉入加護病房，最後插管治療，但雪上加霜的是，正在治療新冠期間，又先後感染綠膿桿菌、抗碳青黴烯抗藥性腸桿菌（CRE）中的克雷伯氏肺炎菌，一度狀況危急。

國際研究顯示，自2020年初新冠疫情爆發後，部分抗藥性細菌盛行率暴增約2倍。台灣感染症醫學會理事長王復德表示，根據感染管制與抗藥性監測管理系統最新一季監視報告，台灣新冠疫情期間醫院加護病房檢出的抗藥性病原菌占比亦普遍升高，其中，又以區域醫院加護病房增幅較大，例如特定病原菌檢出碳青黴烯類具抗藥性的綠膿桿比率由2013年的14.3％增加至2022年第2季的17.2％，相較於2021年，增幅為4.9％，推測此與抗生素新藥補給不足、替代藥物效果未達預期等有關。

兩大學會也點名，包括：金黄色葡萄球菌（Staphylococcus aureus）、克雷伯氏肺炎菌（Klebsiella pneumoniae）、綠膿桿菌（Pseudomonas aeruginosa），與屎腸球菌（Enterococcus faecium）、鮑氏不動桿菌（Acinetobacter baumannii)、腸內菌屬（Enterobacter species)，取其英文字首合稱為「ESKAPE」，是全球公認的6大恐面臨無藥可用的抗藥菌，極需被重視。

台灣感染症醫學會與台灣感染管制學會同時建議，國內應加速抗生素新藥審核與合理納健保，並且及時補充感染專業人力。以避免醫師因缺藥不得不加重老藥或替代藥物的劑量，長期也可能導致劣幣驅逐良幣、抗藥性加劇、醫藥支出加重的惡性循環。