俄烏戰爭開打超過1年，雙方在烏東、烏南地區激戰。網路近期瘋傳一段俄國士兵向烏軍無人機做手勢投降的影片，美國媒體14日報導指出，這名30歲的俄國士兵魯斯蘭（Ruslan Anitin）當時在壕溝內筋疲力竭，他在身邊兩名隊友受傷自盡後，向烏軍無人機示意投降。

烏軍第92旅無人機部門指揮官費多仁科（Yuriy Fedorenkoz）5月10日在推特上傳影片，指在5月9日，有一名俄國士兵向烏軍無人機投降。影片中，一名俄國士兵正在戰場壕溝上，他向無人機做出雙手交叉的動作，示意對方不要再投擲炸彈，烏軍士兵之後把寫有「投降，跟着無人機走」的字條，放到無人機上，再把字條投放到該名士兵附近。

據《紐約郵報》引述《華爾街日報》14日報導，影片內的男子就是30歲的魯斯蘭。魯斯蘭告訴記者，他原本在俄羅斯伊底薩（Idritsa）經營賣酒的商店，與妻子過着中產生活。他曾於10年前接受強制軍事訓練，但從沒想到會實際捲入戰爭中，以為只有專業軍人去參戰。但到了去年9月，他突然收到徵召通知，並被送到另一市鎮，接受數周訓練，然後輾轉派到烏克蘭。

至今年5月初，指揮官對他與其他隊員說，要去烏東巴赫穆特（Bakhmut）激戰地區。魯斯蘭說，「我們知道，他們想把我們放進『絞肉機』。」魯斯蘭憶述在投降當天，一名瓦格納（Wagner）戰士選出他與其他2名隊友，將他們帶到最近的戰壕，然後告知他們，「如果你拒絕執行任務，你就會被槍殺。如果你試圖撤退，你也會中彈。」

他們在壕溝持續遇到轟炸，據烏方指，無人機影片畫面顯示魯斯蘭的2名隊友在傷勢過重後自盡，一人拉下手榴彈拉環，另一人開槍自殺。魯斯蘭在壕溝奔走多時後，筋疲力盡，最終只能投降。

烏軍士兵、外號「拳擊手」（Boxer）的26歲無人機操控員稱，他最終沒有向魯斯蘭投下手榴彈，「儘管他是敵人，儘管他殺死我們的孩子，但我仍為他感到難過。」魯斯蘭則表示，即使知道日後返俄可能會被求刑，但他仍希望回到家人身邊。

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