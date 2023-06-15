蔡家豪（中）與爸爸媽媽（右）以及莊惠安校長（左2）、吳芝華導師（左）畢業典禮合影，對父母與學校由衷滿滿感謝。(南華高中提供)

王心微（左）感謝余立平老師（右）一路以來的相伴與鼓勵。(南華高中提供)

近年高中職學生休學、退學比率連年上升，原因包含來自於家庭環境、升學壓力、霸凌、不適應傳統升學體制等壓力造成，台北市私立南華致力輔導轉銜以及需要安置的孩子，110年成為兒童及少年學籍轉銜及復學教育執行成效良好的學校，並四度獲教育部國教署表揚。多名家長主動出席今年度畢業典禮，感謝校方對孩子的耐心照顧與關懷。

「求學過程中的傷痛，可能需要花上一輩子的時間來治癒，很感謝南華高中，讓我的兒子可以在這裡得到治癒。」南華高中學生蔡家豪的媽媽感念說道，孩子從小學開始就被學校老師定義為「問題」學生，從經常寫聯絡簿反應上課講話到無奇不有的芝麻小事，甚至後來都要經常接學校老師告狀的電話，讓她倍感心力交瘁。

蔡媽媽說，後來找到了推崇自由、多元、尊重的南華高中進而主動報名就讀，校長莊惠安在接待時，說明了學校充滿溫暖與接納的教育理念：「每個孩子都是獨一無二的至寶，我們的角色就是想辦法找到接觸孩子內心的開關，幫助他們成為更好的自己」，讓他們就此改觀，孩子的學習情況也比過去大為改善，個性變得開朗積極，今年已申請上輔大餐飲系。

榮獲市長獎康毅新的媽媽感性說道：「兩年半前，這個孩子還拒學不與家人互動，如今卻以優異的成績獲得市長獎、上大學，南華高中救回我的孩子。」不僅僅是康毅新，還有一樣獲得市長獎的王心微在今年以校排第2名經由繁星推薦錄取國立台北護理健康大學高齡健康照護系，以及議長獎林廷恩都曾是拒學、懼學小子，如今重返校園，經南華高中洗禮，又回到正軌更熱愛學習。

南華高中三帖良藥─「用心教學」、「愛心關懷」、「耐心輔導」，救回不少邊緣生，他們不僅重拾課本還找回原本人生軌道。而南華不僅僅是這些邊緣生很大依靠，更是熟齡生的最愛，73歲簡綿華最有感，從一年級到現在，一直保持在班上前三名，上課態度非常認真，守規勤學，尊師重道，敬業樂群，對自己的東西非常愛惜，並且對班上的事，也非常熱心。

南華高中標榜十大教學特色，在北市教育界有口皆碑，「首創平日二日班」、「每個學生都是寶，永遠不放棄」、「自主學習─免費跨部跨科選修」、「新住民學子的最愛」、「導師校長敲敲門，家訪關懷到你家」、「校外教學多元創新，學習更有勁」。「心知講堂，搭起家長與孩子的橋樑」、「直升科大，七年一貫學歷滿貫」、「企業結盟，落實入學即就業」、「繁星推薦，年年摘星成功」等面向辦學，孕育英才無數。