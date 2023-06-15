新浪財經報導，大陸工信部指出，上述活動採取「線下＋雲上」相結合的形式展開，「線下」主要包括啟動儀式＋優勢地區系列巡展活動、特色地區示範活動，輔以各地主動展開的各項活動。

「雲上」活動由電商和互聯網平台根據現場活動安排，搭建網路宣傳專欄，展開「雲上」促銷、直播賣車等活動，全程參與並持續展開新能源下鄉活動，實現「線下＋雲上」的聯動。