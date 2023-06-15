新浪財經報導，大陸工信部指出，上述活動採取「線下＋雲上」相結合的形式展開，「線下」主要包括啟動儀式＋優勢地區系列巡展活動、特色地區示範活動，輔以各地主動展開的各項活動。
「雲上」活動由電商和互聯網平台根據現場活動安排，搭建網路宣傳專欄，展開「雲上」促銷、直播賣車等活動，全程參與並持續展開新能源下鄉活動，實現「線下＋雲上」的聯動。
大陸工信部網站15日指出，為促進農村地區新能源車推廣應用，引導農村居民綠色出行，幫助美麗鄉村建設和鄉村振興戰略實施，工信部、發改委、商務部、農業農村部、國家能源局召集展開2023年新能源車下鄉活動。時間為6～12月，參與活動車型共69款。
新浪財經報導，大陸工信部指出，上述活動採取「線下＋雲上」相結合的形式展開，「線下」主要包括啟動儀式＋優勢地區系列巡展活動、特色地區示範活動，輔以各地主動展開的各項活動。
「雲上」活動由電商和互聯網平台根據現場活動安排，搭建網路宣傳專欄，展開「雲上」促銷、直播賣車等活動，全程參與並持續展開新能源下鄉活動，實現「線下＋雲上」的聯動。
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