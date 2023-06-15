巴拉圭候任外交部長拉米雷斯（Rubén Ramírez）在接受「俄羅斯衛星通訊社」採訪時稱，巴拉圭新政府已準備好與中國大陸對話，但不會拒絕與台灣合作。前駐紐西蘭代表介文汲15日在《盧秀芳辣晚報》節目指出，中國大陸在雙邊關係可提供基建、採購、經建、觀光等援助，第三世界國家喜歡爭取聯合國職務或補助，陸方也能幫忙。甚至有77國加中國的鐵票部隊，美國通常投不過大陸，我們的邦交國當然會去衡量得失。

主持人盧秀芳問到陸方極限思維概念，會延伸到外交層面嗎？「我想會進一步壓縮到台灣的外交空間，這是絕對的事情！」介文汲表示，中國大陸現在已經在外交做布局，基本上就是跟美國針對台灣問題攤牌，在談判的時候，雙方各擁有多少的佔優。

介文汲提到，在中國大陸經濟競爭力跟國際影響力快速提升之下，任何國家都會想說，跟中華民國維持邦交與跟中國大陸建交，中間的得與失在哪裡？隨著中國大陸實力愈來愈強，他當然會覺得，沒有中國大陸這個邦交，他失去的遇來愈多。

「那他感覺失去的部分，我們是不是能給他彌補過來呢？那非常困難！」介文汲強調，比如說中國大陸在這麼多國際組織裡面，享有極高的影響力，如果很多事情在聯合國國際組織裡要投票的話，通常美國投不過中國大陸！中國大陸有77國+China這個群組，那是一個投票的鐵票部隊！

介文汲指出，你的議案要通過這個第三世界國家群組的投票是很困難的，聯合國有一些大官小官、處長，中南美洲國家最喜歡去爭取這些職位。可是他要尋求別人支持的時候，我們沒有辦法幫得上忙！中國大陸只是在聯合國大大小小國際組織，就可以幫他們很大的忙，而且都是對於他們政治人物極大的忙。另外在爭取聯合國機構相關的補助與支持的時候，中國大陸也有強大的影響力。

介文汲直言，更不要提雙邊關係上中國大陸可以提供的支援，不管是基礎建設的援助，或者是大量的採購，甚至幫你經濟建設的大規模投資，以及把觀光客帶到那邊，他都有！