韓國女星宋慧喬2019年跟宋仲基離婚，婚姻只維持1年8個月，令不少《太陽的後裔》劇迷相當失望，然而這不影響宋慧喬的演藝事業，主演的《男朋友》、《現正分手中》跟《黑暗榮耀》皆創下好口碑，吸引不少廠商邀請代言。最近新珠寶品牌廣告曝光，絕美的臉蛋即使有細紋，仍美得令人屏息。

宋慧喬近日在Instagram上傳一支37秒廣告，可見綁著包包頭的她，由一處迴廊緩緩走上台階時，穿了件白色襯衫搭配咖啡色長裙，且脖子與耳朵分別戴了項鍊跟耳環，由內而外散發出優雅氣息，尤其一顆特寫臉部表情的鏡頭，宋慧喬露出絕美的笑容，肌膚狀態極好，即使眼周附近出現多條細紋跟魚尾紋，不說沒有人知道是年紀已步入4開頭的女明星。

粉絲們刷出一排讚嘆：「妳是我心目中最美麗的韓國女演員」、「長出魚尾紋了，不過還是很漂亮」、「宋慧喬是女神的化身」、「妳讓我的心臟怦怦跳」、「真的是我從以前到現在的偶像」、「太美了，祝福妳跟東恩(宋慧喬黑暗榮耀角色名)都能健康平安」、「美到不可思議」、「真想立刻去到妳的身邊。」

宋慧喬今年以復仇劇《黑暗榮耀》拿下百想藝術大賞視后，演藝事業再攀顛峰，然而有許多網友看到某些畫面，臉上長出許多細紋跟法令紋，直指她青春已逝，對此宋慧喬在雜誌專訪表示，劇中角色被霸凌退學，如果皮膚緊緻又打扮精緻過於違合，同時她也霸氣地說：「很多人說我變老，這是當然，人本來就會老」，無懼歲月的流逝。

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