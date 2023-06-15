17歲林姓詐騙集團車手涉嫌私吞500萬詐騙集團贓款，疑遭詐騙集團虐打致死。專案小組15日在中部逮到2名主嫌，目前正帶回大園警分局中。不過因此案涉及者眾，2主嫌涉案程度還須釐清，但應是主要指使者。

專案小組在中部逮到2主嫌，將先送到大園警分局製作筆錄，警方才能釐清2人在案件中角色，但2人應為主要指使者。據了解，此案因擄人、打人為不同掛，僅有小部分重疊，專案小組花不少時間釐清嫌犯身分、角色。