由台中市不動產開發公會新世代委員會、磐石新世代聯誼會、台中市機械業二代協進會（G2）共同舉辦的「第三屆GTS新世代菁英聯盟論壇」，今（15）日於萊特薇庭宴會廳盛大登場，現場匯聚逾300位大台中地區企業二代，並邀請老爺酒店集團執行長沈方正，分享他如何在工作與人生中找到完美的平衡；經發局專門委員林敏棋也代表市長盧秀燕出席致意，嘉勉企業年輕世代接棒，透過異業合作、跨業交流，持續推動大台中地區經濟發展。

新世代菁英聯盟是跨縣市、跨產業、跨領域及跨世代的企業二代接班人交流平台，集結去年推案量超過4,500億的建築業代表-台中市不動產開發公會新世代委員會、外銷全球市場知名上市櫃公司新世代企業家所組成的製造業代表-磐石新世代聯誼會，以及全球單位面積產值第一的精密機械產業代表-台中市機械業二代協進會等大台中地區菁英企業領導人及準接班人。

台中市機械業二代協進會會長陳光柏表示，GTS新世代菁英聯盟透過異業合作、發揮共享精神，建立共同學習平台，以新思維引領新作為，在面對國際產業情勢變化動盪之際，帶動企業加速創新升級及數位轉型，同時也創造多贏商機，新世代菁英聯盟展現青出於藍、更勝於藍，更可望成為台中產業未來造局者。

GTS新世代菁英聯盟論壇今年邁入第三屆，2021年第一屆緣起由行政院國家發展基金管理會副執行秘書蔡宜兼居中牽線，邀請到資深媒體人陳文茜與逢甲大學董事長高承恕，針對美中關係進行精彩的對談，媒體人與學者激發出不同的精彩火花。

2022年第二屆由於疫情關係改為線上論壇，由財訊社長兼發行人謝金河分析兩岸關係與財經趨勢，同時在線人數最高達到500人，流量超過1,000人次。

今年第三屆則邀請到台灣知名飯店品牌-老爺酒店集團執行長沈方正，分享自己是如何在工作與人生中找到一個完美平衡，也讓在場所有企業二代接班人在遇到工作、家庭與父執輩三方面有所衝突時，得以從容不迫的面對種種的困難與考驗，這也是本次論壇的主題「工作與人生的無限探索」。

沈方正分享自己40年的工作心得、如何做個不一樣的工作人，他說，這是個速度快、資訊量大的時代，一直用跑的，偶爾也該用走的，「慢有慢的好處、少也有少的優點，選擇性多更有無限的可能」。他舉藝術鑑賞家判斷藝術品真偽為例子說，「專家有時會有專家的直覺，長期經驗累積下，最後只能相信自己，但也可能因此落入決策者的專斷。」

沈方正也分享「服務」的重點。他說，礁溪老爺酒店前不久發生一場火警，當時員工先考慮客人的安全，主動在幾分鐘內疏散428名客人，且在飯店外面為客人持續提供各項服務，直到晚間10點將所有客人安置到4家旅店後也持續提供服務，這些動作產生的價值就能創造口碑，「在沒有組織下，員工們還能自發性的提供服務，這就是把文化傳承做出來了！」

今日論壇活動，包含台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊、經濟發展局專門委員林敏棋、行政院國家發展基金管理會副執行秘書蔡宜兼、台中市磐石會長林正雄、台灣工具機暨零組件公會理事長陳伯佳、台中市不動產開發公會新世代委員會會長羅時儒、台中市磐石會新世代委員會會長王美元、台中市機械業二代協進會會長陳光柏、老爺酒店集團執行長沈方正、台灣數位企業總會執行長王怡雯等均出席共襄盛舉。