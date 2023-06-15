網購盛事618年中慶開跑，PChome 24h購物表示，暖慶檔期從5月29日到6月13日繳出雙位數成長，分析熱銷TOP 5品類依序為電子票券、時尚、大型家電、3C周邊及日用消費品。

PChome 24h購物針對近日(自5／29開跑至今)買氣分析，發現在疫情解封與旅遊旺季的刺激下，電子票券買氣年增48％，榮登熱銷冠軍寶座，同步帶動旅行小物、行李箱等時尚品類買氣年增4％。

此外，近日天氣悶熱、消暑需求強勁帶動冷氣熱銷，大型家電整體買氣較上月同期成長30％，3C周邊品類受惠於《暗黑破壞神4》熱賣及畢業生求職準備，電競耳機、鍵盤滑鼠等周邊商品買氣月增23％，日用品類則在紙尿褲、衛生紙、洗衣球及除蟲清潔用品的熱銷加持下，買氣較上月同期增加11％。

為延續這波消費熱潮，PChome 24h購物在618年中慶正檔開跑優惠盡出，即日起至6月19日包過精選家電、時尚、美妝、電子票券等品類，祭出下殺最低1折起，全站指定消費滿額最高折6180元，滿額還可登記抽清空萬元購物車、阿里山英迪格酒店兩天一夜雙人遊（市值2萬元）及峇里島渡假村四天三夜雙人遊（市值5萬元）。

此外，今年618年中慶還邀請人氣啦啦隊女孩小安、貴貴、短今與綜藝鬼才沈玉琳，分別於15日、18日在PChome 24h購物LINE官方帳號直播，與大眾分享618年中慶最值得入手的超優質好康。