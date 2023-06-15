氣象局今（15）日晚間針對8縣市發布豪、大雨特報，澎湖縣的降雨尤其猛烈，有專家指出，西南近海大範圍雨帶將在深夜23時00分左右進入陸地，台南、高雄、屏東等地要提防天氣變化，「夜深記得窗戶關好」。
氣象局資料顯示，由於滯留鋒面北移和西南風增強，各地易有短延時強降雨，今晚到明日（6/15~6/16）澎湖有局部大雨或豪雨，彰化、雲林、宜蘭、花蓮及南部地區也有局部大雨的機會，慎防雷擊、強陣風。
▍豪雨範圍：澎湖縣。
▍大雨範圍：彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣。
值得注意的是，臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》今晚發文直說，「南台灣，大雨將來襲」，更點名台南、高雄、屏東三縣市要特別注意，西南近海大範圍雨帶將在深夜23時00分左右進入陸地，「夜深記得窗戶關好」。
另外，該粉專指出，除了中南部斷斷續續有陣雨，預報顯示，明日午後，北台灣會有很明顯的午後雷陣雨，預期雨量不容小覷，外出記得攜帶雨具。
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