進入夏天，天氣也越來越來，國民黨立委參選人、台中市議員羅廷瑋近日針對公園遮蔭設備問題質詢，羅廷瑋強調，他自己身為父母，能夠體會帶小孩去公園遊玩的心情，但缺少遮陰遮陽的地方，卻是美中不足。

羅廷瑋今(15日)在臉書發文指出，「美樂地計畫」在台中市政府的協助下持續進行，讓公園變得安全、好玩，卻少了遮陰遮陽的地方，小孩和家長，以及我們的長輩們在公園曬的滿頭大汗，無疑是美中不足的。

羅廷瑋也在質詢時向建設局表示，針對遮陰遮陽的設備應提出「美樂地4.0、5.0」的規劃來改善，像他爭取的「馬卡龍公園」近期已經開始有工程，但還是希望能夠推得更廣，畢竟現在小朋友玩得滿身大汗、家長也看得滿身大汗。

建設局長也回應，昇華到美樂地的進階部分，除了樂齡、年長者外，也有考量到遮陰遮陽的部分，包括幾個主題性的公園像「馬卡龍」、以及南屯的豐樂公園，在遮陰的部分，能夠同步到位。建設局補充，目前遮陽跟涼亭共有464座，花架也有150座，但目前仍不滿足，會持續因應。

羅廷瑋今也在臉書宣傳，「小羅爸爸x大鵬老師」繪本玩劇秀，中西區公正里場次將於本周日(18日)下午4點至5點，在萬壽公園廣場舉辦。羅廷瑋表示，不一樣的說故事方法，用玩樂的方式閱讀繪本，能夠幫助語言發展、認知發展，藉由說故事可以讓孩子學習品格教育。