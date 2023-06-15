根據歐洲議會通過的草案，歐盟將針對AI技術研發過程設下諸多限制，例如禁止業者在公共場所設置感應裝置，從遠端收集生物辨識資料。新法也將禁止業者收集監視器或網路影像來建立臉部辨識資料庫。

除了監督民間產業如何發展AI技術之外，新法也將對公部門加以規範，例如禁止警察單位利用過往犯罪紀錄來發展犯罪預測系統。

根據草案，歐盟監管AI產業的重點集中在AI模型訓練過程，例如要求業者在設計AI模型時必須預防AI模型創造非法內容。