AI人工智慧該怎麼應用?如果只是ChatGPT幫寫論文那種程度就太簡單了，生化學家現在是由AI尋找「不老藥」的配方。它們還真的提出3種抗衰老的天然化合物，剛好是3種傳統醫學的中草藥。這是AI的生化應用的第一步，可能是識別新藥、新抗生素的有效方法，特別是面對複雜的疾病。

新阿特拉斯(NewAtlas)報導，大家都知道，細胞分裂是我們身體生長和組織自我更新所必需的，但是細胞運作久了以後就會功能衰退，也就是老化的細胞，它們會停止分裂與自我凋亡，以維持整個身體系統的活力。

通常，衰老細胞會被我們的免疫系統清除。但是，隨著年齡的增長，我們的免疫系統也會出現效率降低的問題。一般認為大約在27歲左右， 胸腺(免疫細胞的生產基地)功能就開始衰退，人類的衰老似乎也是從那時候開始。

人們一直在嘗試開發有效的抗衰老藥物，也就是即清除衰老細胞的化合物。然而，生理系統極其複雜，就如前途，為了保持系統的活力，需要消除衰老的細胞，有時被簡稱為「對抗慢性發炎」。但是我們很難找到一種只針對衰老細胞破壞的「精準子彈」，抗發炎藥物不只消除衰老細胞，通常也對健康細胞有毒。

這種「尋百草」的過程極為困難，現在蘇格蘭愛丁堡大學的研究團隊，希望由AI來幫忙尋找有效的抗衰老藥。

他們開發了一套模擬系統並持續訓練，資料來自多種來源，包括學術論文、商業專利等等已知的研究成果，總共收集了2,523 種化合物，其中包括具有抗衰老和非抗衰老特性的化合物，以免機器學習算法產生偏差。然後使用該算法，篩選其中的 4,000 多種化學品，終於確定了21種潛在候選物。

在對這些候選物進行測試後，研究人員發現3種化學物質：銀杏黃酮(Ginkgetin)、環丙沙星(Periplocin)和夾竹桃苷(Oleandrin)似乎最為可能，它們可以在不傷害健康細胞的情況下，除去衰老細胞。在這三者都是傳統草藥中的天然產牾，又以夾竹桃苷被認為是最有效的。

夾竹桃苷是從夾竹桃植物 ( Nerium oleander ) 中提取的，這是一種全株有毒的植物，所以千萬不要自己拔來吃。但是它有明確的藥理效果，是治療心力衰竭、心律失常的藥物「地高辛」(Digoxin)的原材料。另外，夾竹桃苷也具有抗癌、抗炎、抗HIV、抗菌和抗氧化的效果。

另外，從銀杏中提煉的銀杏黃素，也已被證明具有抗癌、抗炎、抗菌、抗氧化和神經保護效果。銀杏在華人世界幾乎不用多介紹，它是樹木界的活化石，首先出現在二紀，是現存最古老的裸子植物。另外，它的葉子和種子被做中國傳統草藥材已有數千年的歷史。事實上，銀杏也不只在東亞受歡迎，在美國和歐洲也是最暢銷的草藥補品之一。

環丙沙星是從北五加皮 ( 學名Periploca sepium, 別名槓柳、香加皮 )的根皮中分離出來的。它也是中國傳統醫學的草藥，研究表明，它可以改善心臟功能，並有抗癌的效果，能夠阻止癌細胞分裂而凋亡。

研究人員表示，AI的學習效率非常高，立即就將需要篩選的化合物，數量立即減少了 200 多倍。該研究的通訊作者 Diego Oyarzún 說：「人工智慧可以非常有效地幫助我們識別新的候選藥物，甚至可以幫我們對付原因複雜的多因型疾病，比如癌症、失智症、老化問題等等。」