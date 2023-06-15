今（15）日下午5時許，新北市新店區北新路二段驚傳命案，劉女（66歲）倒臥在家中客廳，身體發黑腫脹已明顯死亡，死者丈夫許男（69歲）疑似伴屍多日，直至今日17時許致電死者胞姐才知道劉女已往生，並撥打110報案。

據了解，死者平時與許姓丈夫同住，患有高血壓、腎結石、乳癌等疾病，她的丈夫則精神正常，據鄰居透漏，死者平時跟鄰居關係不太好，經常會大吼大叫，她丈夫平常都會遷就她。

警方調查，死者丈夫表示，本月1日老婆從客廳椅子上摔下來，以為她只是不舒服在睡覺，「以為老婆會起來」，就沒管她，沒有發現人死了，直至今日17時許致電死者姊姊，大樓警衛接到死者姊姊電話，上樓查看發現腹部黑黑的，趕緊撥打110報案。

警方表示，目前排除外力介入，但因死亡太多天，屍體發黑腫脹屍水流出，現場看不出來外傷，分局偵查隊鑑識小隊到場進行採證，並通知在場人、報案人到所製作筆錄，確切死因尚待報請臺北地檢司法相驗釐清。