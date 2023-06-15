中美軍艦6月初在台海高強度對峙引發熱議，而對峙當日中國大陸官媒《央視》公佈了一項「南天門計劃」，是由中航環球打造的航空科幻IP，涉及空天母艦等創新概念。前立委郭正亮15日在《國民大會》節目強調，太空站沒有重力因素，空天母艦要一直用動力撐著，現在技術做不到。

「你這個等於是航空母艦從海上變成天上！」郭正亮表示，可是那個艦載，想一想那要有多大的動力？而且還要讓它持續浮在空中，還要執行戰術的任務？「我認為現在沒有這樣的技術！做不出來啦！」

郭正亮提到，因為中國大陸的國際太空站剛整合，現在已經在天上了。而美國那個太空站，本來是明年就要卸任了，那這樣全世界就只剩下中國一個！美國是因為俄羅斯要退出，應該不是錢的問題，因為那主要的艙就是俄羅斯負責的，現在俄羅斯不跟美國玩了，要跑來跟中國大陸玩。

郭正亮指出，因為那個太空站已經在上面了，中國大陸的人當然就會開始做各式各樣的聯想，說：現在天上就只有我們了！那以後如果有一些太空上的戰爭，殺手衛星什麼碗糕的，長程的計畫可能就會有「航空戰艦」，就是飛在天上。

「可是現在的技術做不到！」郭正亮直言，因為太空站是組合起來的，而且是在太空，所以它並沒有那個重力因素。如果有重力因素，就要一直用動力撐著。「你回去看《ID4》那部電影！進入地球之後如果還能夠...」因為在有重力的情況下你不會掉下來，那個動力要非常強大，你那麼巨大，要撐在天上，還要執行任務，那難度太高了！