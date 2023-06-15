便祕是許多人在馬桶上久久不能放鬆的原因之一。一位網友指出，近日他喝了鳳梨汁加多多後，排便順暢到肚子裡幾乎沒有東西，讓他忍不住好奇還有哪些食物是「烙賽神器」。對此，許多人紛紛指出，其實火龍果就是完全天然的排便水果，吃完後還會出現「血便」效果。

原PO在PTT發文表示，最近家裡出現一堆鳳梨，不愛鳳梨口感的他發現，把鳳梨打成果汁加上多多相當好喝，且排便效果驚人，讓他這幾天的腸胃都清空，拉到肚子都快沒東西了，因此不禁好奇「什麼天然食物是烙賽神器？」

對此，許多網友紛紛回應，「鳳梨、木瓜、奇異果，含酵素」、「玫瑰花茶一生推」、「真的是木瓜啦，吃半顆到一顆保證有效」、「蘋果＋牛蒡，試過幾次，每次屁股都要離不開」；最多人認同的則是火龍果，「我吃鳳梨無感，但是火龍果效果顯著」、「火龍果，吃一顆就會大很多，屎還變紅」、「紅色火龍果，還會有血便特效」。

事實上，根據本網過去報導，林口長庚胃腸肝膽科副教授李柏賢曾分享，一份發表在《美國消化醫學雜誌》的國際多中心隨機研究證實，每天2顆綠色奇異果可以改善便秘，每周增加1.5次以上的排便，同時減少便秘患者腹部不適感；外科醫師鍾雲霓也推薦，其實「奇異果」是最能解決便秘困擾的水果。