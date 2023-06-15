歐洲央行15日召開利率決策會議，宣布將再度升息1碼至3.5%，達到22年來最高水準。這也是歐洲央行連續第8次升息，也暗示未來幾個月還可能繼續升息。

據《路透社》報導，歐洲央行今日第8次上調關鍵的銀行準備金利率，上調25個基點至3.5％，為2001年以來的最高點。歐洲央行表示，「未來的決定將確保歐洲央行關鍵利率將達到足夠嚴格的水準，以實現通貨膨脹維持在2％的中期目標。」

歐洲央行也指出，雖消費者物價開始緩降，但歐元區今年通膨預測將達5.4%，明、後年則將分別降至3.0%和2.2%。這三年的通膨預估值，也比今年3月的預估值多了0.1%。

歐洲央行今也下修歐元區今、明年經濟成長預估，今年經濟成長預估調降至0.9%，明年經濟成長預估則下修至1.5%。也比今年3月的預估今年經濟成長1%，明後年經濟成長預估1.6%，各下調0.1%。