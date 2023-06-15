德國南部週三（14日）發生一起遊客遭遇攻擊致死命案。一名男子在著名旅遊景點新天鵝堡（Neuschwanstein Castle）附近一座橋上對2名年輕女遊客伸出鹹豬手，雙方發生扭打，男子竟把這2名女子推下橋，其中一女傷重不治。這名男子犯案後逃離現場後遭到警方逮捕拘留。

綜合《德國之聲》、路透社報導，這件驚人命案現場位於在新天鵝堡周邊一座歷史悠久的橋梁「瑪莉安橋」（Marienbrücke Bridge）附近，這座橋是許多遊客飽覽新天鵝堡景觀的熱門地點。凶嫌為美國籍30歲男子，受害者是兩名年輕女子，年齡各為21歲與22歲，警方並未透露兩人國籍。

兩名女子在前往瑪莉安橋途中遇到凶嫌騷擾。凶嫌先攻擊21歲女子，22歲的女性旅伴趕緊上前介入，凶嫌竟掐住22歲女子的脖子並把她推下橋。接著他回頭再勒住21歲女子的頸部，也把她一併推下橋。兩名女子先後墜入大約50公尺深的山谷。

德國新天鵝堡附近的瑪莉安橋，15日遊人如織。（美聯社）

德語媒體報導這起駭人的性騷擾命案。

新天鵝堡附近的瑪莉安橋14日有女遊客遭人攻擊墜落山谷，警方趕抵現場處置。（路透社）

巴伐利亞邦警方說，福森山脈（Füssen mountain）救難人員獲報後立即到場救援，21歲女子送醫當晚不治，22歲女子重傷住院中。

凶嫌犯案後逃逸，當地警方發動大規模搜山行動不久即於案發地點附近抓到人。隔天週四（15日）於坎普頓地方法院出庭，法官簽署了逮捕令。刑警已接手調查這起涉及謀殺、殺人未遂、性侵害罪名的案件。

新天鵝堡是歐洲最熱門的觀光勝地之一，位於德國大城慕尼黑西南部約105公里處，每年吸引遊客多達140萬人，夏天熱門季節每天超過6000人造訪。