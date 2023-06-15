全球反美元霸權浪潮不止，由9個國家組成的亞洲清算聯盟（Asia Clearing Union, ACU）宣佈將使用伊朗的「金融信息系統」SEPAM來取代SWIFT進行跨境結算，但這只是暫時性的措施，該聯盟將在接下來的過渡時期開AM）作為美元環球銀行金融電信協會（SWIFT）的替代品。伊朗官員表示各個成員國將在下個月初開發完成聯盟專用的跨境結算系統。

綜合《波斯灣內幕》（Gulf-Insider）和伊朗官媒《伊斯蘭共和國通訊社》（IRNA）15日報導，亞洲清算聯盟秘書長表示，伊朗的金融消息系統將在下個月起，取代SWIFT，用於亞洲清算聯盟成員國之間的貿易交流。」本報先前報導過東協10國(ASEAN）、金磚國家（BRICS）、上海合作組織（SCO）、非洲和中南美洲多國、以及歐亞經濟聯盟（EAEU）都在進行去美元工作，如今再添9國，實在很難統計。

亞洲清算聯盟（ACU）成員國同意在1個月內建立SWIFT的替代方案。採用伊朗的SEPAM將是一個臨時措施，因為聯盟將在接下來的幾個月內開發自己的信息系統。

成立於1974年的亞洲清算聯盟（ACU）現由印度、巴基斯坦、伊朗、孟加拉國、緬甸、馬爾地夫、尼泊爾、斯里蘭卡和不丹的中央銀行組成，白俄羅斯和模里西斯在今年5月的峰會上申請加入亞洲清算聯盟（ACU），預計很快會來到11國。

The Secretary General of the Asian Clearing Union (ACU) said that Iran's SEPAM financial messaging system will replace the dollar-based international system SWIFT in trading exchanges between ACU members starting next month. pic.twitter.com/0djWqG7lS3 — Sprinter (@Sprinter99880) June 12, 2023

如同俄羅斯和白俄羅斯，伊朗也因美國經濟制裁政策而被排除在SWIFT之外，為此，俄羅斯和伊朗已建立了自己的替代方案，將伊朗的SEPAM與俄羅斯銀行的金融信息系統（SPFS）對接。俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）在5月時表示：「我們大約80%的雙邊結算是以國家貨幣里亞爾和盧布進行的。」

報導稱，去美元化趨勢源自於美國廣泛發起經濟制裁，對付敵對國家的必然結果，自2000年至2021年間，美國對外制裁數量激增了933%。