64歲女星楊麗萍是赫赫有名的舞蹈藝術家，也是一級演員，早年創作獨舞《雀之靈》成名，是大陸第一位到台灣表演的舞蹈家，她以「孔雀舞」聞名，有「孔雀公主」、「舞神」的美稱，也曾在李亞鵬、周迅版本的《射鵰英雄傳》演出「梅超風」一角；近日她編排的舞劇中男女演員都穿著肉色的緊身衣，能清楚看見肌肉紋理，令部分網友批評觀感不雅。

近日有網友拍下楊麗萍編排舞劇的演員照片，只見台上男女演員穿著肉色緊身衣，似乎能看見衣服下的肌肉紋理，不仔細看會以為兩位演員是全裸演出，這讓許多網友批評尺度過大，但也有網友認為思想不應該如此保守：「現在人的思想，越活越倒退啦」、「怎麼藝術都有人指指點點，沒人無聊到搞什麼不雅動作，別用你正義的目光去評判別人的世界」、「這身體線條多好看啊！」、「這些質疑的人，是沒有見過游泳館嗎？」、「不懂藝術，但是我絲毫沒有看見色情，只有美感和悲傷，好美的畫面」、「清朝的人不要點評當代藝術」、「心裡髒看啥都不雅，人家跳的是孔雀舞，你見過孔雀穿大褲衩？？你咋不管大街上那麼多大老爺們兒打赤膊呢？」、「人家表演的是兩隻孔雀……不好好看人家跳舞，為什麼老盯著人家隱私部位看啊」。

孔雀公主楊麗萍。（圖／中時資料照）

根據陸媒報導，楊麗萍回應演員的造型是為了符合劇情，男演員飾演的孔雀奉獻全身的羽毛換取女孔雀的自由：「那段舞蹈是我最喜歡的，也是最難的，少了其他的裝飾，需要演員用極致的身體、肢體語言來進行表演」。