IRA目標是吸引新資金去投資包括風力、太陽能、氫和電動車電池等潔淨能源。拜登與許多專家認為稅額扣抵能讓潔淨能源項目吸引更多投資人，是美國達成減碳目標的關鍵。

新章程是講解潔淨能源開發商，如何出售其透過投資潔淨能源而取得的稅額扣抵。拜登政府還發布相關規定，讓各州與地方政府、非營利組織、大學和原住民部落，即使未繳付所得稅也能取得潔淨能源方面的稅額扣抵。

目前許多潔淨能源企業的獲利，未足以讓其用完全部稅額扣抵。新計劃讓發電量逾1千瓩（MW）而達公用事業規模的太陽能發電場，可把稅額扣抵的剩餘配額，賣給沒從事潔淨能源但想降低稅金支出的科技公司。

白宮潔淨能源創新高級顧問波德斯達（John Podesta）認為財政部新章程是讓美國走向潔淨能源未來的重大里程碑。

過去從事潔淨能源企業能透過所謂「租稅公平融資」賣出其未使用的稅額扣抵剩額，但這買賣方式相對不方便，需要很大交易成本，買方主要是銀行與保險業。

通過IRA後，不少對稅額扣抵剩額買賣有興趣的企業，要求政府簡化買賣過程。企業界要等待新規定落實後才決定交易。稅額扣抵配額只能交易一次，買方要承擔審核上的法律風險。

外界預期稅額扣抵會以折價方式交易。例如1美元稅額扣抵，買方可能只要支付逾0.9美元購買。

諾頓羅氏律師事務所（Norton Rose Fulbright）美國項目共同主管馬丁（Keith Martin）認為這個市場將急速成長。