信評機構標普全球評級（S ＆ P Global Ratings）14日將巴西長期評級展望從「穩定」調升至「正面」，以反映該國財政貨幣政策漸趨穩定、不確定性降低，有利於經濟成長展望。標普同時重申巴西債信評等為BB-。