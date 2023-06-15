標普調升巴西評級展望 從穩定升至正面 23:202023/06/15 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 信評機構標普全球評級（S ＆ P Global Ratings）14日將巴西長期評級展望從「穩定」調升至「正面」，以反映該國財政貨幣政策漸趨穩定、不確定性降低，有利於經濟成長展望。標普同時重申巴西債信評等為BB-。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 凱基初評勤誠 目標價衝150元 《國際金融》聯準會預告再升息2次 攻略守則看過來 中壽發債100億元 評等twAA- #標普 #調升 #評級 #展望 #巴西 也許您會感興趣 推薦閱讀 聯準會暫停升息 投等債長線買點浮現 14:242023/06/15 財經 歐洲央行第8次升息！利率達22年來新高 經濟成長也下修 22:582023/06/15 財經 《國際經濟》就業太狂 澳洲央行升息壓力大 13:082023/06/15 財經 《國際金融》捨經濟打通膨 歐洲央行估將升息1碼 15:592023/06/15 財經 川普遭起訴後募款大增 民調仍小輸拜登 08:572023/06/15 國際 1分鐘讀財經》半導體女王揭AI超級晶片 一掛台廠大贏家 08:252023/06/15 財經 終止連5升 央行宣布暫停升息 16:152023/06/15 財經 「火冒4.05丈」歧視原住民 台大聲明：已從升學優待轉為升學保障 13:092023/06/15 生活 《金融》央行結束連5升 跟進FED步調 16:292023/06/15 財經 Fed利率不動暗示仍將升息 美股道瓊下跌232點 04:562023/06/15 財經 央行停止升息 房貸族終於鬆口氣 19:272023/06/15 財經 川普連遭起訴妻子「神隱」 前密友曝梅蘭妮亞武器 14:362023/06/15 國際 歐洲央行利率連八升 暗示繼續緊縮貨幣 23:372023/06/15 財經 日盛投信：選股不選市 台股中長期表現不看淡 17:162023/06/15 財經 《美股》分析：華爾街大多頭罕見看「空」 估7月不升息 09:082023/06/15 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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