蘋果、阿里巴巴集團等大型科技公司（BigTechs）布局金融服務領域逾十年，已自成 一個金融服務生態系，這些非金融業大咖跨足金融、且來勢洶洶，令中央銀行心生警戒。時隔4年時間，15日再出發布重大研究報告，提醒金融主管當局審慎評估相關問題。

今年蘋果與高盛策略聯盟，推出先買後付（BNPL）服務及高利儲蓄帳戶，再度襲捲美國市場。央行最新報告則以中國大陸監管當局強力整頓螞蟻集團為暗喻，認為主管機構對科技大咖應朝申設金融控股公司的大方向納管，不應如外界所預期，未來形成具金融服務市場的支配力量（dominant power）。

央行指出，現階段BigTechs 與傳統金融機構的互動關係，蘋果公司等美系BigTechs多選擇與傳統金融機構建立夥伴關係，在歐洲，雙方合作主要聚焦於支付領域，惟未來或將從短期夥伴關係，長期而言，BigTechs 或將減少對夥伴關係的倚賴，轉而與傳統金融機構競爭。

BigTechs挾大數據資料、外部網絡及多元商業的「DNA」優勢，如今涉入金融領域，與金融業者的分際漸趨模糊，央行認為，會加劇金融體系的複雜性，還伴隨金融穩定、市場公平競爭、數據隱私相關的新風險與問題，站在監管當局立場須妥為因應。

央行據此舉例荷蘭央行(De Nederlandsche Bank)的最新觀點，依據科技（如雲端服務、AI 技術）、市場（如平台化、跨界服務）、社會（如用戶對數據隱私、便利性的重視），及監管（如政府對新興金融服務的管制態度）等趨勢，視為決定BigTechs 與傳統金融機構間互動形式的發展，模擬提出未來金融服務市場發展可能出現的四種情境：創新金融、雙方競爭、BigTechs 支配市場、傳統金融（如圖），各有其影響因素與發展軸線。荷蘭央行報告強調，基於市場實際情勢並非靜態，經常與時俱變，四種情境有可能未必完全切合，但仍不失為各國監管當局監管方向的指引。