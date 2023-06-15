女子家的監視器拍到隔壁做回收鄰居在整理回收物時，回收物突冒出火煙。（翻攝自臉書爆料公社）

不到重大傷亡相關單位都「冷處理」？有女子在網上抱怨做回收10年的鄰居，她日前發現鄰居在整理回收物時，疑似敲打時不慎冒出火煙，幸無釀火災，事後她去詢問消防局，得到回覆「僅能道德勸說」，向環保局檢舉，也只是環保局「固定時間」稽查，而現場也已整理乾淨，面對潛在危機仍無法獲得解決，讓她無奈表示「只能自己認命了」；對此，網友看了也嚇翻表示「隔壁住這種的，真的很崩潰」、「怎麼一直起火啊，好恐怖」。

一名女子在臉書社團「爆怨公社」發文，她提到隔壁鄰居做10年的資源回收，而日前鄰居在敲打回收物時，突然噴火花冒出白煙，而對方一開始聞到燒焦味，還以為是家中在煮東西往內看了一下，不料，回頭一看才發現地下的袋子竄出火苗，趕緊將火苗拍熄。

女子家的監視器拍到隔壁做回收鄰居在整理回收物時，回收物突冒出火煙。（翻攝自臉書爆料公社）

身為資源回收鄰居的女子，發現此狀況便去消防局詢問，而得到的回覆僅是「除非今天鄰居點火，引發火災就可以是縱火案，若鄰居有撲滅動作，就只能道德勸說」，並且反問她是否有找過里長、1999以及環保局反應，對此，她也表示，因為有找過環保局，因此，鄰居家騎樓囤回收物髒亂的狀況有改善，但環保局僅在「固定時間」稽查，所以拍照時現況都是「乾淨的」，面對「無法可管」狀況，只能無奈的認命。

貼文一出，網友紛紛留言表示「好可怕啊。 可以檢舉喔 佔用騎樓」、「看起來是，頭痛人物」、「家裡快放滅火器吧」、「隔壁住這種的，真的很崩潰」、「怎麼一直起火啊，好恐怖」、「應該是鋰電池」、「沒辦法，不到重大傷亡，相關單位是冷處理」、「騎樓也堆放太多垃圾了吧」。