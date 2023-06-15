桃園一名王姓男子前年至個人按摩工作室消費，結束按摩後卻對女按摩師襲臀抓胸，造成按摩師胸、臀多處挫傷，一審判王男須賠償10萬餘元，案經雙方上訴，高等法院均駁回。全案定讞。

判決書指出，一名王姓男子2020年4月30日晚間10時許前往桃園市一處個人按摩工作室，同日晚間近12時許結束按摩走出包廂，卻突然伸手抓捏女按摩師的臀部及胸部，後來2人對意見不合起口角，王男便徒手抓、踹女按摩師，導致對方胸部及髖部挫傷。女按摩師為此向王男求償醫藥費、精神撫慰金共計50萬餘元。

對此，王男稱，他對醫療費用沒意見，但認為女按摩師求償的精神撫慰金金額過高，他當時受邀前往按摩店消費，然而女按摩師服務欠佳，還在他要離開時要求加價，他在拉扯之間不曉得是否誤觸對方胸臀，認為該短時間的觸摸也無法滿足性慾，認為自己並無涉犯強制猥褻。

但法官審理時，法官勘驗監視器畫面，發現王男確實伸手拍打按摩師的臀部，還觸摸對方胸口被推阻，雙方也並非情侶關係，王男所為明顯超過一般人的社交分際，審酌後判王男須賠償按摩師10萬餘元為適當。案經雙方上訴高等法院，均遭駁回，全案定讞。