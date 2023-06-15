營所稅繳稅王出爐，台積電今年繳納破1000億元，蟬聯繳稅王，相較於去年的550億元，今年繳納的稅幾乎倍增；陽明海運則與去年相當，大約270億元，聯電則是以超過100億元，拿下第3名；鴻海約80億元排名第4。
根據財政部公布，營所稅結算申報自繳稅額為7260億元，較去年成長7.79％；最低稅負自繳稅額434.86億，年曾0.38％，2021年度的未分配盈餘自繳稅額約601億元，年增78.45％；營所稅成長原因，來自於上市櫃公司獲利成長所致。
其中北區國稅局轄區包含新北市、桃園市、新竹縣市等，許多上市櫃公司和科技公司多坐落於此，因此營所稅申報居重要地位，自繳稅額是五區國稅局中最多，不過對於繳稅企業，基於保密原則不能對外透露。
經過與財報交叉比對台積電蟬聯繳稅王寶座；亞軍為貨櫃三雄之一的陽明海運拿下、聯電則拿下第3名，鴻海預為第4名。
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