楊銘威（左）、田羽安（右）天橋上演「英雄式吻戲」。（群之噰傳播提供）

影集《最佳利益3-最終利益》現正熱播中，楊銘威、田羽安這對格差戀CP備受矚目，兩人飾演的林學睿、雷子倩，從第一季就傳出曖昧火花，在全新一季中，林學睿（楊銘威飾）追雷子倩（田羽安飾）追到京勤，正式升格為辦公室情侶檔，卻連續遭遇困境，戀情不斷面臨考驗，林學睿誤入歧途染毒成癮與雷子倩疑似移情別戀，讓兩人感情逐漸出現分裂。

楊銘威坦言，當初知道「角色要碰毒品有點驚訝！」，「學睿根本地獄倒霉鬼」，我想是因為這季學睿很孤獨，看著女友越來越強、事業越來越成功，他就想努力往上爬，希望跟女友平起平坐，最後卻被龐大的壓力給擊垮，就好比電影《門徒》中最後一幕，吳彥祖說了經典台詞『到底是空虛恐怖，還是吸毒恐怖？』他可能是想讓心靈找到慰藉的一種方式。楊銘威坦言覺得學睿很笨，包裡被塞毒品去報警就沒事了，但吸毒犯卻拿子倩作為威脅，學睿擔心連累子倩，最終被牽著鼻子走。楊銘威分享自己的小撇步，展現吸毒那種很累的狀態，閉著眼睛差不多15分鐘以上，張開會畏光、迷茫的眼神，這是我展現的方式。

田羽安飾演的雷子倩，自第一季因前男友劈腿而分手，現任男友林學睿（楊銘威 飾）更是捅婁子墜入深淵，被眾網友稱為「渣男收割機」，田羽安笑說：「林學睿不渣！不壞！只是太善良太傻，我替他說話。」楊銘威也分享拍戲過程，田羽安當時霸氣的跟我說，要不要牽一下手培養感情？也謝謝她幫助我們能夠立刻進入角色關係中。

兩人劇中也上演「英雄式吻戲」，劇中田羽安在天橋攔截楊銘威準備販賣毒品，兩人爭吵正巧碰到警察路過，田羽安下意識親吻對方掩藏嫌疑，對此田羽安分享，當初知道有吻戲時「有點緊張」，「我記得那場我吻了之後還擦了自己的嘴巴，當下覺得很生氣、很髒，根本不想親他，到底為何學睿要把自己搞成這個樣子？」楊銘威也說：「這一場是兩人關係變化的開端，發現她是真的愛我，我也深愛著她，只是不知道怎麼表達。」

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