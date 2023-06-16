桃園怜奈周六將現身華山。（17LIVE提供）

小澤瑪麗亞期待再度訪台。（17LIVE提供）

藤森里穗即將訪台。（17LIVE提供）

日本人氣AV女優深田詠美、桃園怜奈、小澤瑪麗亞、藤森里穗即將來台！17LIVE響應公益，將於本週末登場的「17LIVER EXPO人氣製造祭」，邀請日本人氣女優到現場舉辦見面會，見面會活動部分所得，將捐給相關社福團體，用以支持婦女就業。

四位人氣女優的愛心公益見面會，將在17LIVE人氣製造祭四大活動區中位於華山中4B館的「造星小鎮」舉行，並開放VIP用戶入場，而認購入場券成功的用戶們，將有與女優們簽名和合照的專屬時刻。

現場也開放民眾參與，在女優見面會時間到訪造星小鎮，就有機會一睹四位人氣女優本尊風采，聽她們分享自己對台灣的印象、回憶及各自此行有哪些鎖定的觀光行程。四位女神對這次台灣行相當期待，向粉絲喊話「要來現場一起見面喔！」首日6／17（六）20：40-21：40將由深田詠美和桃園伶奈搭檔進行見面會，第二天6／18（日）20：40-21：40則由小澤瑪麗亞搭檔藤森里穗會粉絲。

為期兩天的「17LIVER EXPO人氣製造祭」演出陣容精彩，邀請到金曲樂團麋先生、「準天后接班人」艾薇、吱吱郭芝吟、鼓鼓呂思緯、高人氣獨立樂團美秀集團、黃奕儒Ezu、小魏魏嘉瑩、等不容錯過的人氣唱將獻聲飆唱。

男星李岳主持的人氣直播節目《李岳Fun4夜》首次挑戰戶外限定直播，17日將在位於華山金八廣場的「人氣發電站」登場，李岳和來賓將齊現身把直播舞台搬到大家面前，李岳也首次挑戰一天進行4場直播訪談，來賓包括小賴賴晏駒、畇二和2位人氣17LIVER小婉Wan、小吉キチ將應邀到會場各有一場戶外直播對談。