路透社報導，澤倫斯基表示：「我知道瑞士正討論出口戰爭物資以保護和捍衛烏克蘭。這至關重要。我們需要武器，才能讓烏克蘭重拾和平。」

瑞士長期以來的政策是禁止任何購買該國武器的國家將其再出口給衝突各方。

去年11月，瑞士還針對運往俄羅斯或烏克蘭的軍火實施禁運令。（譯者：施施/核稿：林治平）1120615

馬克宏將在巴黎會馬斯克 爭取特斯拉在法國設廠
美出動F22 強勢回應老俄戰機危險行動
落實環境永續 友訊發表第一款使用消費後回收塑料再製綠色產品
#瑞士 #澤倫斯基 #再出口 #戰爭 #物資