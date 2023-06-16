路透社報導，澤倫斯基表示：「我知道瑞士正討論出口戰爭物資以保護和捍衛烏克蘭。這至關重要。我們需要武器，才能讓烏克蘭重拾和平。」
瑞士長期以來的政策是禁止任何購買該國武器的國家將其再出口給衝突各方。
去年11月，瑞士還針對運往俄羅斯或烏克蘭的軍火實施禁運令。（譯者：施施/核稿：林治平）1120615
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天敦促瑞士允許向烏克蘭再出口戰爭物資，稱此舉對打擊俄羅斯入侵至關重要。
路透社報導，澤倫斯基表示：「我知道瑞士正討論出口戰爭物資以保護和捍衛烏克蘭。這至關重要。我們需要武器，才能讓烏克蘭重拾和平。」
瑞士長期以來的政策是禁止任何購買該國武器的國家將其再出口給衝突各方。
去年11月，瑞士還針對運往俄羅斯或烏克蘭的軍火實施禁運令。（譯者：施施/核稿：林治平）1120615
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