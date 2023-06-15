Fed在連續10度升息後，終於在6月暫時收手，Fed結束緊縮循環看似有譜。最新出爐的利率點狀圖雖顯示，Fed官員預期年底前要再升2碼，可是一旦下次報告反應通膨持續降溫，升息可能還有變數。
即便如此，Fed官員不認為近期會啟動降息，他們預測明年底利率區間介於4.5％和4.75％。投資人開始意識到，長久處於高利率環境的預期可能成真。
Fed以往升息，通常會讓利率升到就業市場崩潰、經濟陷入衰退的地步，之後貨幣政策趕緊改弦易轍，轉為大幅降息，投資人以為這波升息循環也是如此。
但美國就業市場儘管略見鬆弛依然穩健，失業率降到低點且很多職缺待補，即使通膨大幅降溫，決策官員認為降息也無太大意義。
BOK Financial首席投資策略師威特（Steve Wyett）指出，Fed跳過升息的決策擺明是「鷹式」作風，Fed的聲明清楚向市場傳達一訊息：「升息還沒結束」。
eToro分析師考克斯（Callie Cox）表示，作為Fed利率展望的6月點狀圖顯示，Fed還將繼續升息。這恐成為股市的絆腳石，利率一直在高檔會是經濟的緊箍咒，進而拖累成長。
她補充提到，在過去三波升息循環，央行最後一次升息後，至少相隔7個月才會著手降息。
高盛資產管理全球固定收益共同主管華森（Whitney Watson）說，鑑於美國經濟保持韌性，就算之後再升息兩次也不令人意外。他在報告中寫道，「聯準會暫停升息的決策，與近來的就業與通膨數據一致。」
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