近期食安問題頻傳，為響應政府推動化學農藥減半政策，台灣生鮮電商品牌無毒農於2022年購置全質譜篩檢機，建立檢驗農藥殘留流程的實驗室，培訓專業實驗室人才每日檢驗，至今已滿週年，累計近3000件自主檢驗，且訂有兩倍嚴格的國家農藥殘留標準，每日淘汰農藥超標的農產品，能上架販售的蔬果，皆必須通過最高頻次跟最高標準的雙重把關，提供消費者更安心的消費環境。

據國外研究指出，全世界各國的每公頃農藥用量，台灣排名世界第一；農委會2017年宣布「化學農藥十年減半」政策，至2027年國內化學農藥有效成分年用量要從9139公噸降為4570公噸；該計畫提到，為維護農業生產與生態之環境，政府積極推動有機及友善農業，並於2019年5月施行有機農業促進法，推廣符合友善環境要求之有機農業，促使化學農藥在整體農業的使用比例逐年降低；政府推動農業減半政策，身為販售平台方的無毒農刻不容緩支持，雖無法確切掌握農民生產投藥狀況，但無毒農認為，應從源頭管理開始把關農藥殘留量。

台灣生鮮電商品牌無毒農其核心精神為「無毒、友善、安心」，秉持三友善「友善環境、友善農民、友善消費者」正循環機制，故自成立平台以來，便從「源頭管理」開始做起，透過PGS參與式驗證加強管理，且每季或每半年會查訪一次，同時僅販賣國家農藥容許量2分之1以下的安心農產蔬果。

團隊也意識到外部檢驗量能有限及效率較低，並認為提高檢驗「頻次」及「自主把關」才是最完善的品質管理；無毒農為此自2022年耗資千萬購置由「農委會農業藥物毒物試驗所（簡稱藥毒所）」技轉的全質譜篩檢機，並成立專屬無毒農的實驗室，每天進行檢驗，以實現提升頻次目標，成為台灣唯一自主檢驗農藥殘留的電商平台。

2022年6月實驗室啟用至今，近1年內檢驗件數達3000件，農藥超標的不合格件數共計162件，年平均不合格率為6％；無毒農營運團隊強調，實驗室所抽檢的不合格率件數，為品牌挑選農產品上架前的檢驗件數，意指無毒農平均每月進貨的農產品項，就有6％比例的品項會因「農藥超標」而遭到淘汰，拒絕上架販售。

據2022年6月至今年5月的篩檢數據統計，顯示無毒農堅持進貨流程就進行源頭管理與超標淘汰的必要性；自下表農藥超標品項來看，蓮霧共計11件不合格、芒果9件、葡萄8件，經過篩檢確認農藥殘留不合格，均不予以上架販售。

反之，只要消費者在無毒農所能買到的農產品，如阿賢農場的巨峰葡萄、豐禾果園的愛文芒果、巨鑽果園的黑糖芭比蓮霧等，皆是通過無毒農雙重篩選後的合格農產。