新加坡Q1就業人口 連續六季成長 23:222023/06/15 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 根據新加坡人力部15日公布，新加坡繼去年第四季就業人口增加4.35萬人後，第一季再增加3.3萬人，寫下連續六季成長紀錄。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 星國4月整體失業率維持在1.8％，與3月一致。人力部表示，雖然勞動市場仍緊繃，但人力需求出現降溫跡象。 歐洲央行第8次升息！利率達22年來新高 經濟成長也下修 竹市就業博覽會7月登場 企業祭百萬年薪搶人才 儒鴻股東會 洪鎮海：明年上半年景氣可明確恢復成長 #第一季 #新加坡 #人力 #就業 #季成長 也許您會感興趣 推薦閱讀 沛波鋼鐵訂單能見度直達年底 今年營運續成長 16:242023/06/15 財經 陸5月經濟復甦速度減弱 需要更多刺激政策支撐成長 17:522023/06/15 兩岸 澳洲5月就業人口大增7.59萬 加劇央行升息壓力 23:202023/06/15 財經 全台最大樂扣樂扣門市進駐LaLaport 將挹注業績成長2成 00:032023/06/16 財經 Fed鷹式暫停升息 長期高利率成新事實 23:222023/06/15 財經 鼓勵在地就學 新北祭出最高12萬獎學金 11:352023/06/15 生活 美時股東會釋利多 配股3.46元 血癌用藥加拿大取得藥證 16:432023/06/15 財經 《國際產業》西門子宣布投資20億歐元 提升全球生產 17:292023/06/15 財經 《國際經濟》就業太狂 澳洲央行升息壓力大 13:082023/06/15 財經 童子賢：人才非常重要寶貴 和碩不輕易思考裁員 15:412023/06/15 財經 新加坡歌手來台宣傳遇颱風 雨勢忽大忽小「被天氣擺一道」 16:102023/06/15 娛樂 《國際經濟》汽車帶頭向前衝 日5月出口忽增 09:582023/06/15 財經 六角國際搶人！祭員工認股方案讓員工當股東 16:442023/06/15 生活 專案缺工首波僅納旅宿業 工作最多再領15萬6千元！ 14:242023/06/15 生活 魏振宇連任南投觀光產業聯盟理事長 海外攬客拚疫後觀光 20:122023/06/15 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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